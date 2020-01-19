Ціни на ряд продуктів у 2020 році будуть підвищуватися, в той час, як інші залишаться на рівні 2019 року

Незважаючи на критично низькі показники цін в Росії і на рекордно високі - в Україні, в перспективі ціни на картоплю мають вирости до весни. Про це свідчать результати опитувань трейдерів.

До всього іншого, трейдери прогнозують зростання цін на цибулю. Опитані вважали, що вони виростуть на 19% до березня поточного року.

Близько 14% учасників опитування вважають, що найбільші перспективи зростання ціни в березні 2020 будуть у капусти білоголової.

Ніхто не вірить, що буряк і морква зростуть у ціні. Серед опитаних лише 2% вірять у те, що ціни на буряки будуть зростати, у той же самий час, в два рази більше людей серед трейдерів вірять у зростання цін на моркву.

На сьогоднішній день склалася така ситуація, що більше всього на ринку України в порівнянні з минулим роком зросли ціни саме на яблука - аж до 83%.

Оптові ціни на картоплю зараз вище торішніх на 45%, а от ціни на цибулю знизилися на 54%, на моркву - на 60%, буряк - на 57% і на капусту - на 44%.

Також раніше повідомлялося, що в Україні може здорожчати хліб.