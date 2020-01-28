Китайський коронавірус може стати початком нової економічної кризи.

Новини про спалах і поширення нового вірусу вже відобразилися на економіці. За словами експертів, на багатьох сировинних та фінансових ринках зараз спостерігається падіння цін. Це пов'язують з вірусом.

В першу чергу страждає економіка тих країн, які тісно пов'язані з Китаєм. Першим постраждав ринок металу, так як саме Китай є найбільшим його споживачем. Знижуються ціни на мідь, сільськогосподарську продукцію, нафту. Все це відбувається на фоні скорочення транспортних перевезень.

Наголошується, що найбільше постраждає сфера туризму – готельний бізнес та авіаперевезення. Також збитки понесуть компанії з великим відсотком продажів у Китаї. Наприклад, акції Nike вже встигли впасти на 2%, а акції Apple – на 3%. Експерти проводять паралелі з 2003 роком, коли в Китаї вирував вірус атипової пневмонії. Тоді ринки теж лихоманило, але в цьому році економіка може відреагувати більш різко, адже криза і так на порозі. За словами фахівців, зараз світова економіка більш вразлива, ніж у 2003 році.

За попередніми прогнозами, якщо коронавірус продовжить поширюватися, китайська економіка впаде приблизно на 6% тільки за перші півроку. Якщо вірус буде посилюватися, можливі перебої в поставках товарів з Китаю, що призведе до порушення логістичних ланцюжків. Компанії не зможуть виробляти продукцію без компонентів з Китаю, це відіб'ється на їх виручці.

Поки фахівці не можуть спрогнозувати, чи буде економічне падіння короткостроковим або довгостроковим. Але імовірність виникнення масштабної економічної кризи велика. Врятувати ситуацію може контроль над захворюванням. Наприклад, якщо китайці випустять ліки від вірусу, а епідемія буде взята під контроль ситуація може стабілізуватися.

Нагадаємо, що експерт Юрій Романенко розкрив головну небезпеку епідемії.

А Politeka писала, що коронавірус атакував популярний серед українців курорт.

Також Politeka повідомляла, що коронавірус-вбивця скосив тисячі людей, ситуація різко погіршилася: термінова заява.