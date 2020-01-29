Різниця в зарплатах між регіонами і сферами економіки значна

Середня заробітна плата в Україні за 2019 рік значно зросла, однак різниця між багатими і бідними регіонами все ще величезна

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Держстату

Так, середня номінальна заробітна плата (без урахування інфляції) в Україні у грудні 2019 року становила 12264 грн. Це на 16% більше, ніж у грудні 2018 року. З урахуванням інфляції реальна заробітна плата зросла трохи менше - на 11.3%.

При цьому можна звернути увагу на значну різницю в оплаті праці між різними регіонами країни.

Так, найвища середня зарплата в грудні 2019 року була в Києві - 18869 грн. У той же час в Чернігівській області в середньому працівники отримували тільки 8851 грн., що більш ніж в 2 рази менше. В більшості інших областей розмір зарплати також значно відстає від Києва і знаходиться в межах від 10000 до 11000 грн.

Серед різних сфер економіки найбільшу зарплату отримують працівники фінансової сфери — 22198 грн, найнижчу — в охороні здоров'я та соціальній сфері — 8505 грн, а також працівники сфери громадського харчування.

Нагадаємо, до Парламенту були внесені два законопроекти, подані Кабміном, які передбачають зміну принципів формування тарифних ставок, посадових окладів і, в кінцевому рахунку, розміри зарплат для бюджетників. Ці документи №2720 та №2721 повинні створити передумови для підвищення прожиткового мінімуму в Україні.

Відповідно до держбюджету, мінімальний оклад в 2020 році становить 2102 грн, а "мінімалка" - 4723 гривень. По новому законопроекту, мінімальний оклад повинен буде складати не менше 50% мінімальної зарплати.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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