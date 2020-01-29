Українці вимагають від Володимира Зеленського відмінити абонплату за транспортування природного газу
Відповідна петиція з'явилася на сайті Електронних петицій до президента України 20 січня і вже набрала необхідну кількість підписів, повідомляє Politeka. Так, за 9 днів пропозиція скасувати додаткові платіжки на газ для українців набрала 30734 підписів при необхідному мінімумі в 25 тисяч. При цьому збір підписів буде тривати ще 83 дні.
Мова йде про змінені правила оплати за газ, згідно з яким з січня 2020 року українці отримують по дві платіжки, одна з яких – на оплату абонплати за транспортування палива. При цьому їх отримують навіть ті, хто не користувався послугами постачальників газу.
Автор петиції називає це нововведення «грабіжницьким і здирницьким». У зв'язку з цим він вимагає скасувати відповідне рішення НКРЕКУ.
«Ми самі за свій рахунок прокладали собі газ в будинку і вже заплатили десятки тисяч гривень за з'єднання! Згадане рішення - це нахабний і цинічний грабунок народу!», - йдеться в тексті звернення.
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Нагадаємо, що раніше про ціни на газ для населення різко висловився радник президента Ігор Новіков. Так, на своїй сторінці у Фейсбук він пояснив, хто винен у завищених цифрах.
За словами Новікова, керівництво НАК "Нафтогаз" закупив влітку більш дорогий газ, а тепер бажає "розлучитися з ним не на шкоду собі і преміям".
"Прийшли платіжки за січень з ціною 6913грн (від, наприклад, Киевоблгазсбыт) за ту ж тисячу кубів, яка як не крути — ось і близько не 4650грн. Якого х*я, цілком резонно запитаєте ви. Справа ось у чому: в 2019 році з ініціативи НАК Нафтогаз була прийнята постанова, яка визначала порядок формування ціни на газ на 1-ий квартал 2020р для нас з вами. У результаті була сформована ціна 6600грн, при ринковій ціні більш ніж на 1000грн нижче...", - заявив Новіков.
Ситуацію активно коментують під постом Новікова.
"Вимальовується гарний заголовок: Радник президента про ціни на газ за січень: Якого х*я?"
"Це гідно поваги! Більш того треба провести аудит діяльності НАК, за роки «супер» менеджменту."
"А як ще зробити, щоб не було дуже гучних заяв без наявного законодавчого та іншого забезпечення!? А то спочатку імпровізована реклама, а потім - хаотичний пошук виходу з одного місця..".
Нагадаємо, "космические" платіжки за газ розгнівали українців, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, українцям підготували нові тарифи на газ: з'явилося детальне роз'яснення.
Також Politeka писала, про зміну ціни на газ за новою формулою: скільки доведеться платити українцям.