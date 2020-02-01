Президент Володимир Зеленський розповів, що незабаром має відбутися з платіжками за тепло в Україні
Президент повідомив, що поставлено завдання вирівняти зниження сум у платіжках за теплопостачання у всіх областях України до 25-30%. Про це говориться на його офіційній сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)
Наголошується, що в Чернівецькій та Миколаївській областях місцева влада нічого не зробили для зниження нарахувань в платіжках за грудень.
За його словами, завдання номер один - отримати пояснення від влади, чому нічого не було зроблено.
"Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання… Завдання номер два - вирівняти зниження до 25-30% у всіх областях країни", - зауважив Зеленський.
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Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" заявили, що з 1 лютого 2020 року без опалення можуть залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.
Україні загрожує колапс і зрив опалювального сезону, оскільки із-за великих боргів опалення можуть відключити в Одесі, Кривому Розі, Дніпропетровську, Харкові, Сумах та інших населених пунктах.
У разі, якщо місцеві тепловики не погасять борги до кінця першого місяця зими, то НАК "Нафтогаз України" не зможе постачати блакитне паливо для опалення.
Загальна сума заборгованості, як повідомляють у прес-службі монополіста, становить 406 млн гривень. Після перерахування цих коштів "Нафтогаз" отримає право поставляти в ці населені пункти газ для потреб населення.
У "Нафтогазі" також додали, що 19 з 37 проблемних комунальних підприємств вже розрахувалися з "Нафтогазом" за його послуги, тому зриву опалювального сезону в цих населених пунктах не буде.
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