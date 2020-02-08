Стало відомо, коли українці можуть розраховувати на підвищення соціальних виплат

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відомо, що соціальні виплати зростуть вже з 1 березня 2020 року.

Зокрема, буде збільшено допомогу по безробіттю. Особи, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу, тепер будуть мінімально отримувати 1 800 гривень.

Для тих пільговиків, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу, мінімальна допомога з безробіття буде збільшено до 650 гривень.

В службі зайнятості також додали, що розмір максимальної допомоги по безробіттю підвищуватися не буде і залишиться на колишньому рівні - 8 408 гривень. При цьому розмір цієї соцвиплати встановили ще в грудні минулого року.

Варто зазначити, що в 2020 році на реалізацію активних програм сприяння зайнятості буде спрямовано 1,2 млрд гривень.

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В законопроекті №2494 сказано, що на соціальну допомогу зможуть претендувати діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, і самотні особи, які досягли 80 років. Але наймасштабніші зміни відчують на собі малозабезпечені сім'ї.

Ключова зміна, прописані в документі - зміна порядку визначення середньомісячного доходу сім'ї, який повинен додатково затвердити Кабінет Міністрів протягом шести місяців.

"На сьогодні нового порядку немає, тому не можна говорити про збільшення або зменшення реального розміру допомоги і спрощення або навпаки ускладненні отримання такої допомоги. Також Кабінетом Міністрів будуть визначені можливі доплати, а також порядок перевірки майнового стану", - пояснив юрист Роман Кобець.

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