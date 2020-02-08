Українські заробітчани спровокували зростання реальної зарплати для простих громадян, про що говорять дані аналізів

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в звіті Національного банку України.

«Згідно з результатами опитувань підприємств, третина підприємств відзначала недолік робочої сили серед найбільших факторів, що обмежують їх здатність збільшувати виробництво. Це найвище значення за останні роки», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в минулому році реальна зарплата українців зросла на 9,8%. Серед інших показників, однією з причин цього називають заробітчан. Як відомо, особливо гостру нестачу кадрів відчувають в будівництві та переробної промисловості.

«Так, в 2019 році кількість українських трудових мігрантів у Польщі оцінювалася майже в 1 млн осіб. Значна частина трудових мігрантів - представники дефіцитних нині робітничих професій», - підкреслюється в документі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився пост, автором якого є 25-річний українець Роман Ялч. Він пише на своїй сторінці у Фейсбук, що заробити на свою квартиру в Україні не можливо, навіть працюючи на кількох роботах. Більше того, щоб купити нормальний телефон – треба брати кредит.

«Я молодий і повний сил чоловік. Про таких прийнято говорити – майбутнє України. І чомусь я не потрібен своїй країні. Їй не треба фахівців, робітників і людей науки. Маю вищу освіту і мав би працювати за спеціальністю ні про що не думаючи і знову ж магістри, спеціалісти і робітники не треба моїй країні. А якщо і треба за копійки… Середня зарплата реально становить 200$. Реальна середня зарплата, а не те, що ліплять по ящику», – йдеться у пості.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для українців: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.