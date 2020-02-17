У Києві 19 лютого о 10:00 на вулиці Банковій пройде акція протесту ФОПів, до якої приєднаються і медійники з приводу законів "Про медіа" та "Про дезінформації"

Про акції розповіла один з координаторів акції #SaveФОП Юлія Глушко в новому інтерв'ю шеф-редактора видання «Хвиля» Юрій Романенко. Відео опубліковане на його каналі в Youtube.

Наголошується, що мова йде про двох законах № 128-IX і № 129-IX про касових апаратах для ФОП і про "кешбэке".

При цьому Юлія Глушко підкреслила, що нові закони написані так, що розібратися в них вкрай важко.

«У нас для того, щоб зрозуміти, а що ж вже змінилося, і чим ми керуємося з 1 жовтня, ніж керуємося з 1 січня 2021 року… зрозуміти неможливо. Це можуть читати тільки дуже-дуже великі професіонали аудитори і адвокати, які працюють виключно в податковому праві. Цей закон читання нормальної людини, особливо ФОПа, не підлягає», - зазначила вона.

«Люди, відкрийте, будь ласка, перші дві статті нового закону 128-го, собі промовите, і ви зрозумієте, що треба їхати в Київ. 19 лютого, 10 годині, біля Офісу президента чекаємо всіх», - українців закликали вийти на протест.

У свою чергу Юрій Романенко закликав приєднатися до акції і супротивників скандальних законів про медіа дезінформації. Їх часто порівнюють з російським законом про "суверенний інтернет"

«Закон про медіа та дезінформації це не помилка, це злочин, тому, що звужує наші свободи», - підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, Лямець на YouTube-каналі Романенко розкритикував згадані законопроекти.

За словами Лямца, у розробників цих двох законів стоїть завдання взяти під контроль усі медіа-простір країни. Задумка така: не боротися поодиночно з "неугодними", а перекрити канали, через які вони виходять в ефір.

А, відповідно цим двом законопроектам, за медіа будуть рахуватися навіть рекламні щити або окремо взята сторінка в соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, Романенко жорстко розніс новий закон про медіа: "СРСР в квадраті".

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