З'явилися подробиці можливого пільгового розмитнення євроблях в Україні

Про це пише Знай.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №2277 про безоплатну розмитненні автомобілів на єврономерах.

Більше того, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вже порадив Верховній Раді прийняти за основу. Але в цьому питанні є і підводні камені.

Далеко не всі українці зможуть безкоштовно розмитнити євробляху. Ця функція буде доступна тільки для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи і та ІІ категоріям інвалідності. Ліквідаторам аварії на ЧАЕС хочуть дати право на ввезення на митну територію України машин, з моменту випуску яких пройшло не більше 7 років.

Після безкоштовного розмитнення євроблях українці авоматично втрачають право на безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту по всій країні.

Таким транспортним засобом може користуватися як сам пільговик, так і члени його сім'ї. А ось нікому передавати права на керування таким автомобілем категорично заборонено - хіба що за умови присутності власника.

Ще в техпаспорті транспортного засобу буде робитися позначка "відчуження заборонено протягом 5 років". Тобто, власник зможе продати машину тільки після сплати митних платежів, які діяли на момент ввезення автомобіля в Україну.

Раніше у Верховній Раді розповіли, коли буде затверджений законопроект про пільгове розмитнення євроблях в Україні. За словами спікера Дмитра Разумкова, у Парламенті є чітка позиція з цього документу.

«Є внутрішньо парламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати, продовжувати відстрочки – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція як парламенту, так і уряду для того, щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу», - пояснив Разумков.

За його словами, станом на сьогодні в залах парламенту немає відповідного законопроекту. Більш того, його ще навіть не включили у порядок. Причина цього – розгляд проекту закону про ринок землі.

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