Банки почнуть автоматично блокувати рахунки українців у зв'язку із заборгованостями

Не виключено, що скоро рахунку українців зможуть блокувати за борги за рахунками комунальних послуг, штрафи за порушення ПДР, борги за розписками, а також всі інші заборгованості державі. Про це повідомляє UBR.ua.

Нещодавно прийнятий закон №2475-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання" дасть банкам право блокувати рахунки тих українців, які не виплатили борги.

В даний час мова йде тільки про тих, хто не виплатив аліменти, але механізм блокування досить універсальний і застосовний до інших боргах.

За умови цих змін у законодавстві, система зможе використовувати в рамках будь-якого виконавчого провадження, відкритого щодо будь-якого боржника, незалежно від того, перед ким виник борг, на яку суму, за яким зобов'язанням і т. д.

Експерти впевнені в роботі механізму, і що він зможе допомогти державним і приватним особам швидше працювати за виконанням судових рішень та рішень інших органів, за якими слід примусове стягнення.

Також важливо відзначити, що блокування та розблокування рахунків буде проходити швидше, адже тепер все це буде відбуватися в електронному, а не паперовому вигляді.

Нагадаємо, що в Україні банки за останні 12 років скоротили кількість відділень з 21 тисячі до 8 тисяч одиниць. У 2008 році в Україні працювало 21 089 відділень банків. На 2020 рік їх залишилося всього 8 002 відділення. У минулому році кількість відділень зменшилась на 507 відділень.

Найбільше скоротив свої відділення "Ощадбанк" - з більш, ніж шести тисяч до 2,7 тисяч відділень. У "Привату" залишилося 1928 відділень банку.

Головна причина - закриття банків і відділень, це глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти по всьому світу, перестають ходити у відділення, користуюся при цьому послугами в мережі.

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