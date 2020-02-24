Стало відомо, як проведуть перерахунок пенсій у березні

Про це пише Апостроф.

Як відомо, вже навесні будуть підвищені пенсії в Україні.

Але перерахунок торкнеться тільки деяких категорій пільговиків.

На чергову індексацію можуть розраховувати українці, яким раніше була призначена за віком, по інвалідності, по втраті годувальника чи за вислугою років (медпрацівники, вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за фахом).

Пенсії не будуть перераховувати держслужбовцям, науковим працівникам, помічникам народних депутатів, які отримують максимальні пенсії (на сьогодні - 16 380 грн); які отримують спеціальні пенсії або довічне утримання (судді і прокурори); які отримують соціальні пенсії, тобто не мають трудового стажу для призначення навіть мінімальної виплати (1644 грн).

Варто додати, що якщо після перерахунку розмір виплати держслужбовця, науковця і так далі буде менше, ніж така ж "трудова" за віком, її автоматично підвищать. Але український пільговик за законодавством має право в будь-який час повернутися на раніше отримувану пенсію.

Також не можуть розраховувати на перерахунок одержувачів трудових пенсій, яким вони були призначені до 2019 і 2020 році, і працюючі пенсіонери усіх категорій.

Для останньої категорії автоматичний перерахунок в індивідуальному порядку буде проведено з 1 квітня 2020 року. Але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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