У цьому році безробітні українці отримають від Державної служби зайнятості фінансову допомогу в розмірі до 90 тисяч гривень

Відповідні виплати будуть здійснюватися в рамках програми надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності. Втім, отримати їх зможуть далеко не всі. Виплати розраховані виключно на офіційно зареєстрованих в службі зайнятості безробітних, які планують відкривати власну справу.

Максимальний розмір виплат складе 90 тисяч гривень, проте отримати його українці зможуть тільки за умови призначення допомоги по безробіттю в максимальному розмірі. Середній розмір допомоги становитиме 46 тисяч гривень.

Все на дану програму підтримки безробітних виділено 386 мільйонів гривень. На дані виплати можуть розраховувати безробітні з 18 річного віку, які зареєстровані в державній службі зайнятості, не уклали новий трудовий договір протягом одного місяця після реєстрації у службі зайнятості та спільно з кар'єрним радником склали план дій для відкриття власного бізнесу.

При цьому виплати не передбачені безробітним українцям, які останні два роки перед реєстрацією в службі зайнятості ФОПами. Грошей не отримають навіть ті, чия підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації, а також люди, які раніше вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але так і не запустили свою справу або закинули її протягом двох років, починаючи з дня державної реєстрації

Нагадаємо, до цього ми повідомляли, що українцям обіцяли підвищити розмір виплат, які видаються у зв'язку з відсутністю роботи.

Про це заявила заступник міністра економіки Юлія Свириденко.

«Зростання витрат на активні програми сприяння зайнятості в 2020 році будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення можливостей для працевлаштування, а також зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили», - зазначила вона.

Передбачається, що мінімум 1800 грн отримуватимуть українці, яким виплати призначаються у зв'язку з обліком заробітної плати і страхового стажу. Якщо це не буде зроблено, то безробітний буде отримувати 650 гривень.

Нагадаємо, виплати для безробітних українців різко зростуть: названі нові суми.

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