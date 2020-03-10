Стало відомо, як падіння нафтових котирувань на світових біржах відіб'ється на українському бензині

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook розповів експерт Леонід Косянчук.

За його словами, українцям не варто очікувати зниження цін на паливо на тлі падіння нафтових котирувань.

Як стверджує аналітик, ціни впали не на "нафту взагалі", а на травневі ф'ючерси. Тобто, на контракти, які зобов'язують продавців поставити чорне золото в майбутньому.

Він також попередив, що зниження цін на бензин на українських заправках може відбутися не раніше липня 2020 року.

"Таким чином, якщо ця дешева нафта надійде на переробні заводи в квітні-травні, то зниження цін на нафтопродукти слід очікувати ніяк не раніше липня місяця, і то – з великою часткою оптимізму, так як там своя біржа, на якій котирування залежать не тільки від вартості вихідної сировини", – підкреслив Косянчук.

Раніше ми розповідали про те, що в березні можливе подорожчання палива в Україні. Зазначається, що вже два місяці поспіль триває конфлікт білорусів з росіянами щодо поставок нафти до Білорусі. Відповідно, поставки білоруських нафтопродуктів на наш ринок сильно впали.

Доки дефіцит не відчувається, завдяки накопиченим раніше запасами. Тим не менше, якщо ситуація не зміниться, а білоруські заводи не збільшать виробництво і поставки дизпалива в Україну, то нестача пального на наших АЗС цілком може статися. І відповідно вартість дизпалива зросте.

За прогнозами експертів, у зв'язку з кліматичними особливостями в нинішньому сезоні може збільшитися майбутній березневий баланс мінімум на 5%, або на 30 тисяч тонн.

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