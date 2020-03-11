Курс валют в Україні 11 березня різко зміниться, гривня здасть позиції і дозволить долару і євро влаштувати справжній шабаш

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів сьогодні вам обійдуться в 2531,35 гривень (+39,2). Ще гірше ситуація з курсом євро – 100 банкнот обійдуться в 2879,16 гривень (+55,8).

Уточнимо, що до середини минулого дня долар торгувався по 25,2875 гривень за банкноту.

До цього ми писали, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.

"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.

При цьому економіст нагадав, що боргове навантаження на держбюджет України досягає 35%.

"Нам потрібно говорити з кредиторами про реструктуризацію. Якщо брати кредит від МВФ, там з'являються зобов'язання, а вони як раз стримують економічне зростання і ліквідують соціальну політику, ставлять хрест на промисловій політиці", - стверджує співрозмовник.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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