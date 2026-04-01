Робота з житлом в Києві у цих проєктах дозволяє поєднувати заробіток із комфортними умовами перебування.

Робота з житлом в Києві стає доступною для тих, хто шукає вакансії з проживанням та стабільною зарплатою.

Компанії пропонують різні формати: виїзні фестивалі, заміські комплекси та приватні родини, що потребують персоналу.

Серед актуальних пропозицій — прибирання на гастро-фестивалях. Команда «Сільпо» шукає уважних працівників для підтримки чистоти території, посадкових зон та службових приміщень. Умови включають проживання та харчування під час виїздів, офіційне оформлення та страхування життя. Зарплата — 32 тисячі гривень.

Для тих, хто спеціалізується на оздоровчих послугах, заміський Shambala Wellness Club запрошує масажистів. Вакансія передбачає класичні та екзотичні види масажу, СПА-процедури та обгортання. Компанія забезпечує гуртожиток із усіма зручностями, безкоштовні обіди та трансфер із Києва. Зарплата — 30 000 – 45 000 грн.

Також відкрито позицію няні для дівчинки 3 років. Агенція «Янголи Персоналу» пропонує вахтовий графік із комфортним житлом на період роботи. Няня підтримує режим дня дитини, організовує прогулянки та розвиваючі заняття, а також може супроводжувати родину у подорожах. Зарплата — 52 тисячі гривень.

Робота з житлом в Києві у цих проєктах дозволяє поєднувати заробіток із комфортними умовами перебування, що особливо важливо для людей, які приїжджають із інших міст або потребують тимчасового житла.

За детальною інформацією щодо вакансій та умов можна звертатися безпосередньо до компаній через офіційні сторінки або месенджери.

