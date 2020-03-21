Українці по-різному будуть платити за спожиту холодну воду

Про це пише портал 24.

Як відомо, нещодавно в Україні подорожчала вода. Але розцінки суттєво відрізняються в регіонах.

Відзначимо, що в березні 2020 року українці заплатять більше за спожиту холодну воду, ніж у попередні місяці, оскільки в лютому збільшили тарифи у всіх містах у середньому на 20-30%.

Згідно з новими тарифами, найбільше за спожиту воду заплатять мешканці Кіровоградської області (37,6 грн/куб). А ось дешевше вода обходиться жителям Чернівецької області (19,9 гривень).

Що стосується розцінок, то українці на сьогоднішній день платять не стільки за саму воду, як за супутні витрати при її постачанні. У структурі тарифу відразу вносять оплату праці та плату за електроенергію підприємств. А сама вартість води становить лише трохи більше 5% від тарифу.

Раніше ми розповідали про те, що українцям дозволили не платити за комуналку під час карантину. Як відомо, на час карантину постачальники комунальних послуг не будуть відключати споживачів за несплату рахунків. Про це уряд вже домовився з облгазами та обленерго.

Крім того, в цей період будуть скасовані штрафи за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Українці, у яких виникнуть заборгованості по платежкам, також не будуть втрачати свої субсидії.

Українців також закликали уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, замість цього оплачуючи рахунки онлайн під час карантину.

Нагадаємо, українців змусять заплатити за газ в три рази більше: кому не пощастить.

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