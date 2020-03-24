Державний ПриватБанк не хоче входити в становище українців, які зіткнулися з карантином

Про це на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк не хоче повертати гроші за скасований авіапереліт через карантин, який був уведений на тлі епідемії коронавіруса COVID-19.

"Я користуюся цим банком протягом 12 років, і такого до "віджиму" не було, банк котиться в прірву. Купував квиток за півроку напевно, через карантин скасували рейс. Головне lot увійшов у положення пасажирів і зробив повернення протягом 3 -4 днів, ці ж вже з днів з 7 тримають у себе гроші за квиток, і расказуют протягом 30 днів (повернуть)", - підкреслив він.

Він також обурився, що ПриватБанк не цікавить доля клієнтів, які могли залишитися без роботи через карантин.

"Так що ж за люди у нас в країні, точніше навіть державні тепер установи. Немає ніякої людяності, те що зараз багато хто без роботи залишилися теж їм наплювати, думають тільки за свою ***", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку.

"Нам дуже шкода, що виникла така неприємна ситуація. Ми детально проаналізували Ваш випадок і зробимо все можливе для швидкого зарахування коштів на карту. Орієнтовно до кінця тижня кошти будуть повернуті", - відреагував на скаргу представник банку.

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