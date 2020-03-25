Україна отримає новий транш від МВФ за умови прийняття так званого "антиколомойського" закону

Про це в інтерв'ю журналістці розповів фінансист Сергій Фурса, передає 24.

За його словами, на сьогоднішній день МВФ - єдине джерело ресурсу під час світової фінансової кризи та епідемії коронавіруса.

Фурса не сумнівається, що прийняття "антиколомойського" закону наблизить Україну до програми МВФ і загроза дефолту буде на мінімальному рівні.

"Але тут дуже важливо не тільки внести цей законопроект і погодити його між МВФ і урядом, але й щоб у парламенті з'явилися голоси. Тому що зараз в цьому є сумніви, на жаль, бо серед "слуг народу" є багато людей, які бояться менше коронавіруса, ніж "коломовіруса", - стверджує фінансист.

На питання своєї співрозмовниці: "На скільки вистачить потужності українській економіці, якщо законопроект не приймуть", Сергій Фурса відповів наступне: "Я думаю, що десь до вересня. У вересні вже буде дуже-дуже боляче".

"Якщо у нас є МВФ, то існують прогнози, як ми пройдемо цю кризу. Якщо у нас МВФ немає, то це прямий шлях до дефолту, тоді будь-які прогнози безглузді, прогнозувати катастрофу неможливо. Це подібно до того, якби ви падали з 10 поверху і точно не знали, скільки кісток ви зламаєте, але одночасно розуміли, що буде нелегко", – резюмував фінансовий аналітик в ефірі телеканалу.

"Антиколомойський" законопроект - документ, який забороняє повертати банки колишнім власникам.

Раніше ми розповідали про те, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ. Повідомлялося, що керівництво МВФ вирішив не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.

Таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.

Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.

А тепер західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.

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