ПриватБанк масово урізає кредитні ліміти, через що виникає заборгованість на картах

Про це на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк без попередження урізав на кілька тисяч їй кредитний ліміт.

"...Наш «найулюбленіший» банк вирішив урізати кредитні ліміти тим, хто регулярно платив, хто був клієнтом протягом багатьох років. І саме під час загальної кризи, під час, коли люди не мають можливості заробляти і думають як би їм вижити, ви вгоняете нас в ще більші борги. Вранці мій ліміт був знижений з 22х до 16 тисяч, т. к. на карті лежали гроші. Але тому що ця «операція зайняла добу, 2,5 до я встигла витратити і перевести на іншу карту. У підсумку по карті у мене оведрафт у розмірі 2,5 гривень", - підкреслила вона.

Клієнтка також додала, що піде з Приватбанку після того, як погасить заборгованість по карті.

"Де їх брати не знаю поки, але точно знаю, що при першій же можливості погашу залишок і більше ніколи не буду їх клієнтом. Бажаю вашому бізнесу "процвітання" і потоку скарг звичайно ж", - резюмувала вона у своєму відгуку.

"Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. На нього може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори. Активно користуйтеся послугами Банку, беріть участь в акціях, проводите розрахунки картками через торгово-сервісну мережу", - традиційно відреагував на подібну скаргу представник Приватбанку.

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