Перед Великоднем курс долара в Україні може досягти психологічної позначки в 30 гривень
Такий прогноз у коментарі журналістам озвучив фінансовий експерт Володимир Мазуренко, передає Главред.
За його словами, на девальвацію національної валюти може вплинути продовження карантину до 24 квітня, падіння цін на світових сировинних ринках і падіння доходів.
Мазуренко не сумнівається, що в цих реаліях в Україні буде зафіксована нестача готівкового долара, а іноземці будуть позбавлятися від українських боргових паперів.
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"Пандемія вже вдарила по світовій економіці, зупинила роботу цілих сфер. Розраховувати на те, що рух гривні у бік девальвації буде розгорнуто як мінімум під час карантину, не варто. Думаю, що за підсумками року можемо отримати курс 30 грн/дол, тоді ця відмітка повинна бути подолана вже в наступному місяці", – озвучив аналітик свій прогноз.
До цього ми повідомляли про те, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.
За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.
"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.
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