Українців закликають бути обережними з отриманням коштів на касі Приватбанку і завжди перевіряти чек на місці

Як передає Politeka.net, один з обурених клієнтів докладно описав аферу, жертвою якої він став, на порталі "Мінфіну".

67-річного пенсіонера, за його словами, ввели в оману на касі одного з відділень Приватбанку, назвавши кредитні кошти - доступними, тобто чоловік подумав, що це його особисті гроші, і без задньої думки зняв 7000 гривень.

"У відділенні банку запитав у касира,- скільки грошей на моїй Універсальної карті? Відповідь: «Доступних коштів - 7500 грн». Як потім виявилося, доступних було 500, а 7000 був ліміт, який мені нав'язали без згоди, і який на сайті Приват24 так і називається «Ліміт», а «Доступні» — це покладені клієнтом гроші. Тобто касир навмисно ввела в оману, назвавши ліміт моїми власними коштами", - описав ситуацію клієнт.

Чоловік додав, що напередодні робив переклад товаришеві 7000 гривень і подумав, що із-за помилки повернули кошти.

"Мені 67 і — купа хвороб, я не пам'ятав точно суму. Тижнем раніше робив переклад товаришеві приблизно на 7000, який не пройшов із-за помилки в імені. Подумав, що це повернення. Тому не здивувався збільшення рахунку. Але подумав, навіщо мені на Універсальній карті така сума, адже там комісія — 1%, з неї плачу тільки за квартиру. І зняв 7000, як свої. Ще перепитав про комісію. Касир підтвердила, — 1%, тобто 70 грн, а зняла — 4%, тобто 266 грн! Різниця — 194 грн для мене 10-а частина пенсії", - поскаржився чоловік.

За його словами, він одразу звернувся на гарячу лінію. Реакція послідувала лише на четвертий день.

"Відповіли, що касир нічого пояснювати не має. А оформити кредит без згоди, скориставшись електронним підписом, може. «Перевіряйте чек, не відходячи від каси». Тобто якщо не зловив касира на афері відразу, то поїзд пішов. Прикро не за 194 грн. А за те, що єдиний надійний банк скомпрометований", - підсумував розчарований клієнт.

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