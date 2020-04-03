Коли ж грабувати бідне населення, як не під час кризи

Українців розлютили новими правилами карантину

Так, згідно з рішенням Кабміну, в Україні до закладів, яким можна працювати в період карантину, додали ломбарди та кредитні спілки.

Такий крок уряду українці зустріли досить різко.

«Ці скоти будуть грати з народом до кінця», «Дебілізм... Тупість рулить країною», «Розблокували роботу Ломбардів та кредитних спілок. Ось як влада дбає про людей.... усе в ломбарді до бандюків... несіть гаманці», «Непередавані почуття, все для того, щоб не залишилося роботи і грошей, могли нести своє майно в ломбарди, зате базари обов'язково закрити», - пишуть в мережі.

«Ломбарди, Кредитні спілки... Коли ж грабувати бідне населення, як під час кризи», «Відкриття ломбардів, як альтернатива тій фінансової підтримки, яку мають громадяни інших країн, які страждають від коронавіруса. Нехай люди несуть свої останні сімейні цінності і віддають за копійки. Що ці "талановиті нові обличчя" ще придумають, щоб обдерти нас остаточно? » - обурюються українці.

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