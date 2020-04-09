Більше половини українців не запаслися продуктами і грошима на час карантину через китайський вірус

Про це пише Politeka.net, з посиланням на соціологічне дослідження R&B Group. Опитування провели в Україні з 28 березня по 3 квітня.

З 12 березня по всій країні оголошено карантин через епідемію коронавірусу. За даними дослідження, 90% українців зіткнулися з проблемами на тлі обмежень. Близько 30% опитаних поскаржилися, що їм не вистачає грошей через втрату доходів. Приблизно стільки ж жителів України змушені піклуватися про здоров'я своїх близьких.

Що стосується грошей, 40% респондентів поскаржилися, що не мають ніяких фінансових накопичень, щоб пережити тривалу ізоляцію. Ще третина повідомила, що грошей їм вистачить не більш, ніж на місяць. За підрахунками соціологів, середній сім'ї витрачає на харчування 277 гривень в день - щоб прожити, треба 8826 в місяць. 60% українців очікують, що в найближчі три місяці ситуація з грошима стане ще гіршою.

14% українців зазначили дефіцит важливих товарів. При цьому 68% респондентів не підготували ніяких продуктових запасів на період карантину. Більш завбачливі 28% встигли закупитися бакалійними виробами. Куди менше взяли наперед м'яса, овочів, ліків та інших продуктів. За словами половини з цих людей, зроблених запасів вистачити максимум на два тижні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, швидше за все карантин доведеться продовжити як мінімум до початку травня. Поки ж кінцевою датою, згідно з постановою Кабміну, є 24 квітня.

Нагадаємо, українцям не на що купити їжі, більше половини загрузли в кредитах: сумні цифри.

Як повідомляла Politeka, обнулення карт українців і нові умови кредитування: ПриватБанк пояснив, що відбувається.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".