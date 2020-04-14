Долар пробив нове дно, курс валют знову здивує українців: що діється в обмінниках

Курс долара і євро різко впав по відношенню до гривні.

Про це свідчать цифри офіційного курсу валют на 14 квітня від Національного банку України. Дані з'явилися на сайті фінансового регулятора 13 квітня.

Офіційний курс валюти в Україні 14 квітня складе:

– 100 доларів США – 2704,04 гривень (-0,1618 грн);

– 100 євро – 2953,76 гривень (-0,0230 грн).

Рада різко змінила бюджет для пенсіонерів: що тепер буде з доплатами

Зміни до бюджету на 2020 рік, які Верховна Рада прийняла в понеділок, 13 квітня, передбачають збільшення фінансування Пенсійного фонду.

Так, дотація ПФУ з держбюджету збільшено на 29,7 млрд гривень до 202,3 млрд гривень. Ці кошти спрямують на індексацію пенсій у травні, а також на одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам з пенсією менше 5 тисяч гривень.

Щодо останнього, у Мінсоцполітики спрогнозували дані виплати - через 5 днів після вступу в силу прийнятих Радою змін до бюджету. Таким чином, 10,6 мільйонів людей отримають понад 10 млрд гривень.

У міністерстві зазначають, що пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тис. гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Пільги і субсидії урізують, закон вже прийнято: наскільки сильно постраждають українці

Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до бюджету на 2020 рік, пов'язані з перерозподілом коштів з-за епідемії китайського вірусу.

Таким чином, депутати скоротили видатки на виплату пільг і житлових субсидій на оплату комунальних послуг на 8,2 млрд грн. Якщо раніше затверджена сума на зазначені витрати становила 47,5 млрд грн, то з урахуванням змін тепер становить 39,3 млрд грн.

Так, на 3 млн 600 тис. грн зменшено видатки на заходи щодо соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення; на 1,3 млрд грн витрати на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення; на 18,3 млн грн видатки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода гвардія».

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Своє звернення глава держави опублікував на особистій сторінці в Facebook. У ньому, перш за все, президент подякував українським рятувальникам, які приборкують стихію

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