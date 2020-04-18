Ось це сюрприз від влади

Українці отримають квитанції на оплату податку за "зайву" нерухомість

Так, платити доведеться за кожен "зайвий" квадратний метр. "Зайвим" може вважатися площа, яка перевищує 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для будинків.

Про це йдеться в Податковому кодексі України, а також уточнюється, що це може статися до 1 липня 2020-го.

Розмір податку становить не більше 1,5% минулорічної мінімалки за кожен квадрат.

- 41,7 грн – за кожен "зайвий" квадрат;

- 25 тисяч гривень – за квартиру від 30 кв. м та будинок від 600 кв. м.

Але є декілька важливих моментів:

перший - податок надходить у місцеву казну, і вона ж має право змінювати правила. Наприклад, скорочувати "норму" не можна, а от збільшити – можна. Тобто, місто може брати гроші тільки із тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

другий - скоротити можуть і ставку податку, а ось збільшити податок не можна. Депутатам вигідніше встановлювати високий податок, оскільки це дозволяє наповнювати бюджет.

У 2020-му потрібно платити податок за 2019-й. Тому при розрахунку використовується торішній розмір зарплати – 4173 грн. Для прикладу розглянемо, скільки потрібно заплатити за квартиру площею 150 квадратів.

При ставці в 1% і "нормі" в 60 квадратів доведеться оплатити "зайві" 90 метрів. Це 3755 грн - з 41,7 грн за кожен квадрат.

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