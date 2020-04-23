«Укрзалізниця» вляпалася в черговий скандал через космічні зарплати

Так, екс-керівник цього акціонерного товариства Желько Марчек задекларував у квітні зарплату на посаді тимчасово виконуючого обов'язки глави держпідприємства у розмірі 1,31 млн. гривень.

Про це повідомляє «Бізнес медіа» з посиланням на дані Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з наданою інформацією, топ-менеджер «УЗ» 6 квітня задекларував дохід в розмірі 257 357 гривень, а 17 квітня за основним місцем роботи він отримав 1 053 295 гривень зарплати.

20 березня в декларації з'явилася ще одна сума у розмірі 191,8 тис. грн, яка значиться як добавка до заробітної плати.

Заробіткам українських чиновників може позаздрити сам президент США Дональд Трамп. Його річна зарплата становить 400 тисяч доларів США, а от доходи екс-керівника «Укрзалізниці» в річному обчисленні на 100 тисяч доларів вищі, ніж у глави Білого дому.

Згідно з березневим постановою уряду, розмір зарплати керівника державного підприємства не повинен перевищувати 1,25 млн. гривень.

Раніше ми писали про те, що 14 квітня наглядова рада рекомендувала Кабміну відсторонити Желько Марчека від керівництва компанією. Уряд призначив його на цю посаду в лютому, але, він «не виправдав довіри». Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн прес-конференції.

У зв'язку з карантином конкурс на главу «Укрзалізниці» буде призупинений, оскільки не всі можуть зараз пройти співбесіду.

Нагадаємо, Марчек Желько призначав в Укрзалізницю фігурантів "справи Свинарчуків".

Як повідомляла Politeka, Наглядова раду Укрзалізниці по скайпу обрала нового голову.

Також Politeka писала, що оприлюднені величезні зарплати керівництва «Укрзалізниці».