Українцям розповіли, можуть залишитися без субсидий одержувачі карантинної тисячі гривень
Можна зітхнути з полегшенням - Кабінет Міністрів на засіданні 22 квітня прийняв рішення не враховувати 1 тис. гривень допомоги при розрахунку субсидій.
"Встановити, що розмір одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби (китайський вірус, - Ред.)... не включається в розрахунок доходу осіб при призначенні субсидії", - сказано в постанові.
Згідно з рішенням уряду, на одноразову допомогу в 1000 гривень у квітні можуть розраховувати:
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інваліди дитинства;
діти з інвалідністю (крім тих, хто отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника);
одержувачі тимчасової допомоги для безробітних, які не досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.
Раніше повідомлялося, що українці стали менше отримувати коштів у вигляді субсидії для оплати комуналки.
За даними прес-служби Мінсоцполітики, у березні 2020 року отримали субсидії для оплати комунальних послуг близько 3,34 млн українців, а середній розмір пільги склав 1 тисячу.
У березні за пільгами на оплату ЖКП звернулися 148,9 тис. домогосподарств, а призначена субсидія була 85,1 тис. домогосподарствам.
Нагадаємо, нову допомогу отримають українці після карантину, важливу заяву.
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