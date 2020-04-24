Доплати в розмірі 300% від звичайної заробітної плати видадуть разом із зарплатою за квітень
Як розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, таку доплату отримають всі лікарі, які працювали з хворими уханьским вірусом.
"Якщо лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) і надає медичну допомогу по боротьбі з коронавірусом, то за квітень вони отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівнику", - заявив він.
За словами головного санлікаря, працівники лікарень, які хворі надходили з березня, вже отримали таку надбавку.
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Крім того, що місцева влада може виписувати лікарям додаткові премії на свій розсуд.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли обмеження пов'язані з епідемією будуть зняті, протягом 30 днів українці повинні отримати допомогу по безробіттю.
Наголошується, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.
У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік мають менше півроку страхового стажу.
Нагадаємо, в Моз розкрили, яке обмеження залишиться з українцями надовго: «Ми будемо змушені…».
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