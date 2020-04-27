Глава українського уряду Денис Шмигаль впевнений в тому, що середньостатистичній українській сім'ї з чотирьох чоловік зможе прожити на 16 тисяч гривень

Про це прем'єр-міністр заявив у коментарі журналістам українських ЗМІ, передає Politeka.net.

На його думку, українцям пережити карантин допоможе низькооплачувана робота. Це, наприклад, укладання бруківки, озеленення тощо. Тобто, каже чиновник, це робота, на яку людина може претендувати і відразу одержати її.

«По-перше, таким чином ми приберемо в наших містах, районах і в цілому в Україні за допомогою такої кількості і такої якості робочих місць. По-друге, як я вже говорив, ми дамо можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Така ідея», – підкреслив Шмигаль.

Тобто, вважає прем'єр, якщо у сім'ї з двох дорослих і двох дітей дорослі будуть заробляти по вісім тисяч гривень кожен, це допоможе їм пережити важкі часи. На думку чиновника, грошей вистачить, щоб прогодуватися.

На такі речі як одяг та інше цього, звичайно, буде, м'яко кажучи, замало. Однак, підкреслив чиновник, мова йде «суто про заробіток, щоб елементарно прожити».

Подібна арифметика чимало розлютила українців, які і так ледве зводять кінці з кінцями. Під публікацією залишили понад півтисячі обурених коментарів, в яких рознесли владу за цинізм.

«Так встановіть однакові зарплати по 8 тис грн усім, в тому числі і вам. І пенсії теж. А написати розпорядження на премію в 600% б зуміли багато. Совість треба мати, вам народ довірив керувати, він у вас це все і забере», «Вища математика. Якщо 16 тис. вистачає на 4 людини, то чому 47 тис. мало для одного судді?», «Щоб він жив на такі гроші залишок життя», «Людина, яка живе в іншій країні. Таке враження, що їздять на роботу до Німеччини. Які 8 тис? 3 - 4000 медики, робочим більше не платять, бо криза. Спустися на землю, шановний», «Ой насмішив, а сам не пробував прожити, тільки не плутаючи гривні з доларами?», «Він точно впав з місяця. Що він несе? Де він бачив 16 тисяч?», «А депутатів чому це не стосується? Вони що, не в Україні живуть?», – обурюються люди.

Нагадаємо, безробітним українцям роздадуть гроші на карантині.

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