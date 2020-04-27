Курс долара до гривні за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано

Про те, чого чекати українцям далі, розповів старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, передає «Мінфін».

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового «зеленого» у банках за тиждень змінилися з 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,4% до 1,2% за рахунок зростання курсу покупки і незмінного курсу продажу.

В очікуванні укладення нової угоди з МВФ курс долара практично завмер на відмітках трохи вище 27 грн.

На цьому тижні очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Наголошується, що різноспрямовані і незначні коливання поблизу цього рівня свідчать про те, що курс знайшов своє тимчасове рівновагу на поточних рівнях. Тепер курс може істотно змінитися, тільки якщо з'явиться нова негативна чи позитивна інформація.

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