Вимоги валютного нагляду були істотно знижені

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку України.

Як інформує держрегулятор, була підвищена гранична сума валютних операцій, для яких встановлені спрощені вимоги щодо валютного нагляду.

Якщо раніше максимальна сума була 150 тисяч гривень, то зараз - 400 тисяч.

Такі зміни пов'язані з тим, що набув чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

У НБУ стверджують, що подібні зміни нібито дозволять знизити адміністративне навантаження як на банки, так і на бізнес.

Значна кількість операцій українських підприємств на невеликі суми контролювати з боку держави не будуть. Більш того, зміни врегулюють ряд питань про проведення окремих операцій нерезидентами на території України.

Цей закон вступив в силу з сьогоднішнього дня, 28 квітня. Документ дозволить також українцям, які є фізичними особами-нерезидентами, використовувати власні поточні рахунки в українських банках для розрахунків за договорами страхування життя, операціями з продажу корпоративних прав і нерухомості.

Раніше ми розповідали, що українцям ускладнять грошові перекази. Зміни набрали чинності з 28 квітня 2020 року.

Після вступу в силу нових правил, без додаткових документів не можна буде провести наступні банківські операції:

Надходження великої суми на банківський рахунок після продажу авто/нерухомості;

Переклад великої суми на інший рахунок, наприклад, оплату за велику покупку;

Виплати на банківські рахунки, що значно перевищує звичайні суми (дивіденди, оплата праці, повернення боргу). Сьогодні ця сума не перевищує 15 тисяч гривень, з 28 квітня – не понад 5 тисяч гривень;

Відкриття депозиту, сума якого значно перевищує ваші зазначені офіційні доходи;

Переклади та отримання великих сум на банківські рахунки, понад 5 тисяч гривень;

Зміна у документах: нова фотографія, зміна прізвища, зміна паспорта, змінилося місце проживання.

Більш того, клієнтів можуть зобов'язати надати документи, які підтвердять джерело доходу (довідка про зарплату, акт виконаних робіт, документи про продаж майна, декларації).

Нагадаємо, що українців хочуть залишити без готівки на карантині.

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