Курс долара готує для українців несподіванки в травні

Експерти попереджають, що ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає, що ситуація сильно залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

"Ми в будь-якому випадку побачимо поетапну девальвацію, яка вже закладена в бюджеті країни. Думаю, що найближчим часом курс гривні по відношенню до долара буде знаходитися в стабільному діапазоні, але вже в травні може перейти до позначок 27,5-27,9 гривень за долар", – передає слова експерта «Оглядач».

Погожий прогноз озвучив аналітик Вадим Иосуб. Він вважає, що в найближчий тиждень долар продовжить помірне зниження по відношенню до гривні. А через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках – близько 26,9/27,2 гривень.

Раніше ми писали про те, що Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці. Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко пояснив, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

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