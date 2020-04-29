У Мінсоцполітики розповіли, наскільки зростуть пенсії українців після індексації у травні

Планова індексація пенсій з 1 травня торкнеться 8,4 мільйона з 11,3 мільйона українських пенсіонерів, уточнила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, в середньому пенсії українців після індексації зростуть на 260 гривень. При цьому найменша сума підвищення становитиме 100 гривень.

Мінімальний гарантований розмір пенсій для пенсіонерів, яким пенсії обчислені з урахуванням страхового стажу для жінок-30 років, для чоловіків - 35 років, становитиме не менше 2100 гривень.

«Кошти на ці виплати передбачені в державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії будуть виплачуватися, як і завжди, з 4 травня», - повідомила Лазебна.

Варто відзначити, що станом на 1 квітня 2020 року середній розмір пенсії в Україні склав 3170,14 гривень. З початку року ця цифра зросла на 2,8%.

Раніше ми писали про те, що в травні українців очікують перерахунок пенсій та надбавки до щомісячних виплат.

На підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які пішли на заслужений відпочинок за віком та страхового стажу, по інвалідності; втраті годувальника; вислугою років (медпрацівники, вчителі, зі стажем не менше 30 років у професії).

Якщо ж розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, до цієї суми доплатять, але різниця (доплата) буде врахована при подальших перерахунках.

Нагадаємо, перерахунок пенсій українців, у травні тричі доплатять: "Гроші отримають ті, хто...".

Як повідомляла Politeka, виплати українцям вже перерахували, не потрібно чекати травня: скільки грошей світить пенсіонерам.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, кому найбільше пощастило з пенсією: «50 тисяч гривень отримають ті, хто...».