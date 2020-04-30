Курс валют в Україні 30 квітня несподівано обвалиться, а долар проб'є психологічну позначку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

За сто доларів сьогодні потрібно буде віддати 2697,14 грн, хоча днем раніше вони торгувалися за 2704,85 грн (-7,71).

Більш того, у Національному банку вирішили обвалити курс євро: за сто купюр доведеться віддати 2924,24 грн. Днем раніше вони продавалися по 2942,74 (-18,5).

Також у НБУ розповіли, що до середини минулого дня долар на ринку котирувався по 26,9735 грн за один «вічнозелений».

Раніше ми писали про те, що Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці. Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко пояснив, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

Нагадаємо, курс валют різко змінився, долар і євро стрибнули вгору: НБУ попередив українців.

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