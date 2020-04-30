У травні українці отримають вже дві платіжки за газ
Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.
Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.
Тариф за спожитий газ однаковий по всій Україні і становить 3,71 гривні за кубометр, що на 14,3% менше ніж у березні (тоді було 4,33 гривень за кубометр).
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Цей тариф визначає "Нафтогаз" і він може змінюватися щомісяця. Ціна газу для українців включає в себе оптову вартість газу на голландському газовому хабі TTF плюс націнка газсбытов і "Укртрансгазу".
Ціна за транспортування газу відрізняється не тільки у різних областях України, але навіть і в районах. У березні дешевше платити в Києві – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче у частині Львівської області – 2,39 гривні.
Це пояснюється щільністю населення – коли вона низька, то собівартість транспортування зростає. Там мережі довше, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. Таким чином, у селах і селищах за транспортування доводиться платити набагато більше, ніж у Києві, де щільність населення найвища.
Ще один важливий нюанс, за транспортування доведеться платити навіть тим, хто не споживав газ в квітні або травні. Вся справа в тому як розраховувався тариф за транспортування. Для споживачів підрахували, скільки вони використали газу за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019. Поділили це на 12 місяців, а потім це кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Тому ціна за транспортування не залежить від того, чи споживається зараз газ.
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