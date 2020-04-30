ПриватБанк попередив українців, що відділення банку не будуть працювати на травневі свята

Прес-служба банку зробила термінову заяву з приводу змін у графіку роботи відділень. Зазначається, що в четвер, 30 квітня, робочий день у відділеннях буде скорочено, у зв'язку з карантинними обмеженнями. Вже з початку травня у працівників банку почнуться вихідні. Всього в травні буде 19 робочих днів.

1-3 травня – відділення ПриватБанку не будуть працювати,

8 травня – скорочений робочий день (у зв'язку з карантинними обмеженнями),

9-11 травня - відділення ПриватБанку не будуть працювати.

В ПриватБанку додали, що термінали, банкомати та Приват24 працюватимуть цілодобово в звичайному режимі. Сервісна підтримка теж.

Раніше ми писали, що в НБУ попередили українців про зміну роботи всіх відділень банків, які відбудуться на травневі свята.

Тим часом, курс валют в Україні несподівано обвалився, а долар пробив психологічну позначку. У Національному банку вирішили обвалити курс долара, який 30 квітня опустився до 26,9 гривень. Курс євро теж впав. За 100 євро доведеться віддати 2924,24 гривень. Як відомо, Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці.

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А ще Politeka писала, що на карти Приватбанку не приходять перекази, українці б'ють тривогу: «Навіщо ви обманюєте?».

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