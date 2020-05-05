Все не так, як могло здатися

Курс долара в Україні незабаром почне рости

Аналітики радять українцям не розслаблятися після здешевлення «зеленого», яке відбулося під час травневих свят, пише «Сегодня».

Експерти сходяться на тому, що на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

"Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Сходиться з ним у думці щодо поточної фінансової ситуації в Україні і аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Він зазначає, що минулого тижня почалося зниження курсу продажу готівкового долара, оскільки на нього дуже низький попит. А впав попит з-за того, що в українців майже не залишилося вільних грошей, які можна вкласти у валюту.

«Але, схоже, що межпраздничная тиждень – останній тиждень низького курсу долара та його стабільності, далі буде дорожче. Тому ті, хто купить валюту, до кінця року непогано на цьому зароблять», - прогнозує аналітик.

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