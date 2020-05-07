Нові штрафи українцям почнуть виписувати після карантину

Раніше запуск штрафів на основі відеофіксації за допомогою нових столичних камер планувався на 1 травня.

Після скасування карантинних обмежень водії будуть отримувати штраф за перевищення швидкісного режиму на 23 км/год більше покладеного. З них 3 кілометри зараховано як похибка. Тобто, в Києві з нормою в 50 км/год законним буде вважатися перевищення до 73 км/ч. На трасах порушенням буде вважатися розгін до 133 км/год, а на автомагістралях – до 153 км/ч. Ці правила поширюються на території, де немає спеціальних обмежувальних знаків про зниження швидкості.

Як повідомили в МВС, за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год водії отримають штраф у розмірі 255 грн. А за перевищення обмеження швидкості більш ніж на 50 км/год штраф 510 грн.

Камери відеоспостереження зафіксують авто і його номер. Штрафну квитанцію українці будуть отримувати на e-mail. Якщо у порушника немає претензій з приводу винності, вигідніше буде сплатити штраф у десятиденний строк – у такому випадку передбачена знижка 50%.

Поки система буде працювати тільки в столиці, де вже встановлено 20 камер.

Ще 30 приладів фіксації хочуть встановити на дорогах державного значення у Київській області. Також вони будуть на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома.

Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.