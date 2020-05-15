Стало відомо, як влада компенсує українським аграріям втрати через посуху

Про це під час онлайн-брифінгу розповів заступник голови Мінекономрозвитку Тарас Висоцький, передає Politeka.net.

За його словами, уряд виділить українським аграріям компенсацію за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар постраждалих посівів.

"Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив'язки до регіону, але ми розуміємо, що 70-75%, а то і 85%, піде в Одеську область", - підкреслив заступник міністра.

Інструмент компенсації повинен бути простим: спершу українцям потрібно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентру належить підтвердити площу постраждалих посівів.

Висоцький не виключив, що гроші на компенсацію можуть взяти з фонду, який був сформований для боротьби з китайським вірусом.

"Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з вірусом, прирівнявши це (засуху – ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - резюмував він.

Варто відзначити, що в Одеській області через посуху урожай зернових знизиться на 50% – до 1,2 млн тонн. За офіційними даними, українські аграрії в березні-квітні втратили близько 234 тис. га, або 2,6% від всіх посівних площ озимих культур.

За даними експертів, в Одеській області спостерігається найдовший і самий жорсткий дефіцит опадів ще з минулого літа. На багатьох площах через дефіцит вологи в грунті розвиток рослин затримується, а посіви перебували в пригніченому стані, що призвело до втрати врожаю.

"Найбільше від посухи було втрачено озимого ріпаку – 103 тис. га, пшениці – 74 тис. га, ячменю – 53 тис. га і гороху – 1,3 тис. га", - інформував раніше інформаційно-аналітичний портал АПК України.

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