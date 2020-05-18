Депутати Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури викликали для доповіді міністра інфраструктури Владислава Криклія. Його просять пояснити, як так сталося, що переможцем тендеру на харчування пасажирів УЗ стала нікому не відома компанія без досвіду роботи, пише УНН.

За словами члена комітету Миколи Величковича, засідання відбудеться 18 травня о 15:00.

«По суті того, що відбулося, у мене крім, м’яко кажучи, нерозуміння, коментарів нема. Хотілося б почути відповідь міністра, щоб він надав пояснення, як так могло статися, що компанія, яка не має досвіду в обслуговуванні, яка надавала кейтерингові послуги фірмі свого ж власника була допущена (до участі в аукціоні - ред.)», - заявив нардеп, пообіцявши, що комітет ретельно вивчить це питання.

Нагадаємо, 14 травня відбувся тендер на забезпечення харчуванням пасажирів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+», в якому брали участь компанія WOG, «Сокар-Петроліум» та австрійська «Ду енд ко». Всі ці компанії мають значний досвід надання кейтерингових послуг, але перемогу отримала компанія «Грінед».

За інформацією УНН, вона має зв’язок з переможцями тендерів в аеропорті «Бориспіль». «Тендери проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз же ця персона працює вже в Укрзалізниці й була навіть членом конкурсної комісії на вибір постачальника харчування», - повідомляють журналісти.

Нещодавно Владислав Криклій на тлі численних скандалів навколо Міністерства інфраструктури та кримінального провадження, яке проти нього відкрило ДБР, заявив про свою ймовірну відставку.