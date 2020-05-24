Долар може різко піти вгору, що позначиться на курсі валют в Україні

Так, аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Через тиждень долар на міжбанку буде торгуватися на рівні 27,0 грн. У той же час, в банках готівковий долар буде торгуватися близько 26,8 - 27,0 грн.

Про це заявив аналітик Вадим Іосуб у виданні РБК-Україна.

Новина про те, що був прийнятий "антиколомойский закон" і вдалося домовитися з МВФ про виділення 18-місячного кредиту на 5 млрд доларів абсолютно не стали несподіванкою і суттєво не вплинули на ринок валют.

Навпаки, експерт прогнозує, що затвердження угоди з радою директорів МВФ може призвести до відкриття додаткового фінансування з боку Світового банку та ЄС, що може дати додатковий імпульс до зміцнення гривні.

"У середньостроковій перспективі це може надати додатковий імпульс зміцненню гривні. У більш віддаленій перспективі вихід країни з карантину крім зростання ділової активності може призвести до збільшення попиту на валюту. Але і в цьому випадку до кінця року курс долара навряд чи перевищить 28,5 грн", - зазначає Иосуб.

Нагадаємо, що сьогодні курс валют в Україні виявить неабияку сміливість гривні, долар і євро поваляться вниз. Долар буде торгуватися за 26,7556 гривень за один американський «вічнозелений». Передбачається, що валюта впаде на 0,0113 гривні.

Ще більше обвалиться вартість євро. Він буде торгуватися за 29,1676 гривень за одну купюру: падіння складе 0,294 гривні.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні...".