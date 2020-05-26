Українці будуть по-новому сплачувати за використану електроенергію

Цю інформацію в інтерв'ю журналістам підтвердив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, передає Цензор.НЕМАЄ.

За його словами, Нацкомісія з комунальних тарифів дуже скоро планує розділити тариф на електроенергію для простих споживачів.

Тобто, вже існуючий тариф розділять на постачання та транспортування, що вже введено на ринку газу з січня 2020 року.



"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усіх країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок і ці послуги повинні надавати різні компанії", – підкреслив Тарасюк в інтерв'ю журналістам.



Варто відзначити, що раніше українців попередили про різке подорожчання комуналки. За словами експерта Олександра Скубченка, вже з 1 липня ціна на газ для простих побутових споживачів буде на рівні 100% вартості для промисловості.

Також з 1 жовтня Кабінет міністрів може скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт - 0,9 грн, залишивши єдиний тариф - 1,68 грн за 1 кВт.

З 15 жовтня наберуть чинності нові тарифи на опалення, які НКРЕКП вже затвердила в березні: сумарний тариф (тарифів на виробництво, транспортування та постачання) зросте приблизно на 10-15%.

Крім цього, у наступному році українцям можуть ввести нові абонплати і додаткові платежі.

"...Через 5 місяців після відміни карантину з'являться додаткові платежі (за установку і повірку лічильників, наприклад) і нові абонплати. Але це ще не все. З 1 числа місяця після відміни карантину базова норма плати за послуги ЖКГ буде збільшена з 15 до 20%", - підкреслив Скубченко.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг

Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю: "А завтра скажуть нирку віддай"