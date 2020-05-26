Фонд соціального страхування України пояснив, що потрібно мати при собі для одержання допомоги по лікарняним листам, які видали у зв'язку з ізоляцією від китайського вірусу

Так, роботодавці повинні оформити окремі заяви-розрахунки, в яких немає лікарняних з інших причин непрацездатності. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Фонду у Фейсбук.

Якщо працівник надасть лікарняний лист із зазначенням причини непрацездатності, в якій йдеться про ізоляцію від вірусу, то на його основі створюється окрема заява-розрахунок. В останній включаються лише зазначені листки непрацездатності.

Під час формування заяви-розрахунку, роботодавець в Додатку 1.1 у колонці 10 вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від вірусу. (Порядок фінансування страхувальників, а також бланк заяви-розрахунку та додатка до нього можна подивитися на сайті Фонду соцстрахування).

За лікарняними ж листами, виданими з інших причин, формується заява-розрахунок на загальних підставах.

Як стверджується, кошти отримають ті, хто застрахований, саме вони мають право на компенсацію від Фонду втраченого заробітку за час ізоляції.

Розмір виплат становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, а у медпрацівників - компенсація в розмірі 100% середнього доходу.

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