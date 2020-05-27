Для українців ввели нові побори, зміни вже вступили в силу 23 травня

Поправки в Податковий кодекс України передбачають збільшення податку при продажу автомобілів.

Правда, це стосується продажу більше двох авто в рік. Перший автомобіль за рік залишається за нульовою ставкою.

Якщо раніше при продажу (обміні) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, у тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

При цьому, якщо протягом одного року продати один транспортний засіб, то податок платити не потрібно. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше.

Автори змін до Податкового кодексу впевнені, що нововведення ніяк не позначиться на простих автомобілістів. Очікується, що «під удар» потраплять перекупники авто. Їм тепер треба або виходити з тіні і платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.

Разом з тим експерти не виключають, що перекупники придумають якісь хитрі схеми, аби не платити підвищений податок.

Раніше повідомлялося, що в Раді пропонують знизити податок на ввезення "евроблях".

Депутати зареєстрували законопроект, згідно з яким тимчасово - протягом 180 календарних днів з моменту вступу закону в силу - скасувати віковий коефіцієнт при розрахунку ставки акцизного податку для легкових, вантажних автомобілів та інших транспортних засобів.

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