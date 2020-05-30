В Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів

Як передає Politeka.net, набрав чинності законопроект №1210, , який 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні.

Тепер ті, хто продає за рік понад два авто, повинні будуть заплатити з продажу 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

Варто відзначити, суму у порівнянні з минулим збільшили в 3 рази. Раніше за подібні операції потрібно було заплатити лише 5%.

Також, нововведення стосується не тільки легкових автомобілів, але і в принципі будь-якого транспорту, починаючи від причепів і мопедів і закінчуючи автобусами з тракторами.

Однак, якщо продається автобус, вантажівка, трактор, спецтехніка, то буде стягуватися податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

Автори змін до Податкового кодексу впевнені, що нововведення ніяк не позначиться на простих автомобілістів. Очікується, що «під удар» потраплять перекупники авто. Їм тепер треба або виходити з тіні і платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.

Разом з тим експерти не виключають, що перекупники придумають якісь хитрі схеми, аби не платити підвищений податок.

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Відзначається, що спочатку будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості. Потім список порушень розшириться - проїзд на "червоне світло", порушення правил зупинки, стоянки, виїзд на смугу руху громадського транспорту, тротуари або зустрічну смугу.

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