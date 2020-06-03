Денис Шмигаль оголосив нову дату засідання МВФ, на якому має бути прийнято рішення щодо траншу для України

Про те, коли буде прийнято остаточне рішення про виділення грошей Україні, прем'єр-міністр розповів на засіданні Кабміну 3 червня. Так, глава уряду повідомив, що відповідне засідання має відбутися до 10 червня. Мова йде про виділення нашій країні траншу в розмірі 5 мільярдів доларів.

Крім того, Шмигаль розкрив нові вимоги для отримання фінансової допомоги від МВФ. Так, за його словами, від нашої країни потрібно забезпечити:

прозорість роботи державних підприємств і банків;

посилити корпоративне управління державними підприємствами;

посилення Антимонопольного комітету;

реформу податкової та митниці;

збереження принципу «гроші ходять за пацієнтом».

Крім того, Україна повинна буде привести ціни на газ для населення до ринкового рівня. Це може означати, що цифри в платіжках українців скоро зміняться.

За прогнозами прем'єра, першу частину траншу від МВФ у розмірі 1,9 мільярда доларів Україна може отримати вже 5-6 червня. Другу частину варто чекати не раніше осені, а третю – вже в наступному році.

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За словами експерта, заради співпраці з МВФ урізуються соціальні статті доходів, а також будуть підвищуватися ціни на електроенергію і газ.

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