Курс долара в Україні почав зростати, експерти розповіли, до чого потрібно готуватися українцям

Очікується, що до кінця червня за один долар доведеться віддавати не менше 27 гривень, пише «Обозреватель».

Наголошується, що транш МВФ особливо не вплинув на ситуацію на ринку валют. При цьому серед тих факторів, вплив яких може бути відчутним експерти називають карантин і ситуація в НБУ.

Економісти твердять,що другу хвилю карантину курс в Україні не витримає. У такому случаеобвалгривны більш ніж імовірний.

Крім того, аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що будь-яка зміна в Нацбанку може негативно позначитися на ситуації на ринку, прискоривши вихід нерезидентів.

За його прогнозом, гривня в найближчий тиждень буде коливатися в діапазоні 26,6-26,9 грн/$.

У свою чергу, аналітик Вадим Иосуб вважає, що долар може подорожчати з 26,75 грн/$ до 27 грн/$ у найближчий тиждень.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 22 червня, на рівні 26,7207 грн/долар. Таким чином гривня зміцнилася до долара на чотири копійки (26,7633 грн/долар у п'ятницю, 19 червня), до євро – на шість копійок, курс встановлений на рівні 29,9953 грн/євро (19 червня – 30,0579 гривень).

Нагадаємо, долар і євро пішли на дно, НБУ оприлюднив новий курс валют: до чого готуватися українцям.

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