Може прийти кілька листів з однієї адреси

Шахраї винайшли новий спосіб, ще більш хітріший, спосіб заробітку

Так, мешканка Києва Світлана Коваленко одного разу отримала повідомлення в Instagram, де їй запропонували безкоштовно скласти меню чудо-дієти, пише "Обозреватель".

Єдине, що просили залишити адресу електронної пошти.

"Я відразу відправила свою пошту і стала чекати", – розповіла Світлана.

Відповідь киянка отримала через кілька днів. Їй надійшло чотири листи. Перший лист для авторизації. У другому вона дізналася, що виграла подарунок. А в третьому запропонували скачати ту саму дієту.

"Дієта виявилася так собі. Всім відомий раціон, ніякої фантазії. А ось другий лист з подарунками мене зацікавив. Я перейшла по посиланню і у мене було три спроби – треба було натиснути на малюнок з коробочкою і виграти подарунок.Перші дві спроби виявилися невдалими. А ось на третій раз я виграла три тисячі доларів. Я, звичайно, запідозрила розвод, але пішла далі. Мене попросили повідомити номер моєї банківської картки нібито для перерахування грошей. Дала їм підроблений номер і на цьому все закінчила", – розповіла Світлана.

Заступник директора української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (ЕМА) Олеся Данильченко каже, що останнім часом шахрайство такого типу стає частим явищем.

На днях представниками ЕМА був виявлений сайт, де пропонують отримати чудові подарунки. Однак, потрібно сплатити 1% від вартості призу. Також є можливість забрати його грошима. У цьому випадку, організатор просить надати ваші паспортні дані та номер банківської карти. Цих даних достатньо, щоб отримати гроші довірливої людини.

Першою ознакою шахрайства є те, що організатори просять сплатити податок або внести перший внесок перед отриманням подарунка. Але податок сплачується з виграшів, які ви вже отримали.

Проте, багато людей вірять і платять гроші заздалегідь, перебуваючи в ейфорії від того, що вони виграли подарунок. Довірливість людини дозволяє шахраю заволодіти чужими грошима.

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