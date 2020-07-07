Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу визначено найкращим серед центральних органів виконавчої влади

Такі результати показав моніторинг інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2020 року. Перевірку проводило Держкомтелерадіо, повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Рівень інформаційного наповнення веб-сайту оцінювався за такими показниками: наявність інформації, якість інформаційного наповнення, який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху.

Також експерти брали до уваги ступінь інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості, який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень.

З цього приводу Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський підкреслив, що інформаційна прозорість у діяльності Держфінмоніторингу завжди залишається важливим компонентом у співпраці з громадськістю та учасниками системи фінансового моніторингу.

Зазначається, що офіційний вебсайт Держфінмоніторингу створено завдяки підтримці Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), що фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Данською агенцією з міжнародного розвитку (DANIDA) та введено в експлуатацію 16 березня 2020 року.