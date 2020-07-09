Президент України Володимир Зеленський заявив, що скрутна економічна ситуація в країні пов'язана із високосним роком
Як передає Politeka, таку заяву глава держави зробив під час ділової зустрічі в Чернівецькій області, передають "Українські новини".
Так, під час зустрічі з представниками бізнесу на Буковині Зеленський заявив, що високосний рік винен в економічній скруті в країні.
При цьому, на думку глави держави, пандемія коронавірусу та економічна нестабільність через останні подій з Національним банком будуть подолані.
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Коментуючи економічні труднощі в країні, Зеленський нагадав про те, що зараз високосний рік.
"Про голову Нацбанку. Я не хочу характеризувати цю ситуацію, але мені здається, що всі розуміють ситуацію прекрасно. До чого хотів сказати, друзів у нас небагато. І це так і є. І сьогоднішня заява пані Гонтаревої, що МВФ треба терміново не надавати підтримку Україні, поки Зеленський не призначить главу Нацбанку. Людей, які "допомагають" з-за кордону, - їх вистачає. Але ми вас розуміємо, знаємо, скільки через цей курс українських підприємств закрилися. І курс, і все інше, COVID-19 - ну вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Такий, як то кажуть, найскладніший високосний рік", - підсумував Зеленський.
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